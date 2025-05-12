Яна Глущенко удивила попыткой расторгнуть брак с мужем: "Подавали документы на развод"

Яна Глущенко с мужем / © instagram.com/yamo4ka

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Украинская актриса Яна Глущенко, которая недавно раскрыла причину увольнения из "Дизель Шоу", поделилася подробностями личной жизни.

Артистка уже восьмой год состоит в браке с продюсером Олегом Збаращуком. Вместе они воспитывают 7-летнего сына. И так идеально было не всегда. Яна в интервью Славе Демину рассказала о кризисном периоде супружеской жизни, когда у них были регулярные ссоры на фоне стремительного водоворота жизни. Более того, пара даже хотела официально расторгнуть брак. Впрочем, любовь победила и они забрали документы обратно.

"Мы познакомились и сразу начали жить вместе – я забеременела. И у нас не было того периода, чтобы мы друг друга узнали больше. Учитывая то, что мы постоянно работали, мы почти не были вместе. Мы начали сильно ссориться. Мы даже подавали документы на развод. Я отдала ему свидетельство о браке и говорила, что мы расстаемся. А они что-то подали, а потом вернули быстренько", - ошеломила Глущенко.

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Яна Глущенко с мужем и сыном / © instagram.com/yamo4ka

Знаменитость делится, что спасти отношения удалось интересным методом. Так, Яна предполагает, что они воссоединились после того, как она дала четко понять избраннику, что дальше сможет идти без него. А он уже не выдержал напряжения и честно признался, что на самом деле хочет продолжать строить семейную жизнь вместе. И после того супруги поладили.

"Мы сошлись, потому что я сказала: "Хорошо, иди. А я все сама смогу: арендуем меньшую хату и я реабилитируюсь, все нормально, малой со мною". И через дня три возвращается и говорит: "Люблю тебя и все". Я отвечаю: "Вот любишь, тогда давай жить дружно". И все мы переехали из того дома в другую часть Киевской области, где по сей день живем", - пояснила Глущенко.

Напомним, недавно Яна Глущенко показывала счастливое свежее фото с мужем и их подросшим сыном.