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Юрий Никитин впервые прокомментировал развод с Горбачевой, который она инициировала
Продюсер прокомментировал их прошлый совместный путь.
Украинский продюсер Юрий Никитин впервые после заявления артистки Ольги Горбачевой об их разводе после девяти лет брака высказался о новом этапе.
Знаменитость в Instagram опубликовал загадочную черно-белую сторис с собственным фото. О кардинальных изменениях в личной жизни Никитин высказался довольно лаконично, но исчерпывающе. Он четко дал понять, что не держит никаких обид на бывшую жену. И хоть в сторис нет ее прямого упоминания, но все же продюсер с энтузиазмом заявил о новом "начале", которое опирается на опыт из прошлого.
"Жизнь удивительна. У каждого из нас есть возможность начинать все сначала, но на новом уровне нашего спирального развития и с учетом прекрасного прошлого опыта", — написал Юрий.
Отметим, на днях стало известно о разводе Юрия Никитина с Ольгой Горбачевой. Инициатором стала артистка. Она пояснила, что в течение последних восьми месяцев они уже не были парой, поэтому впоследствии планируют решить соответствующие вопросы с документами. По словам Ольги, так сложилось не из-за измен, а из-за ее отсутствия ресурса на эти отношения. В то же время она добавила, что считает бывшего "прекрасным мужем". Вместе знаменитости воспитывают двух дочерей.
Напомним, недавно Ольга Горбачева честно ответила, когда Юрий Никитин уехал из Украины и раскрыла причину.