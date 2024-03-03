Юрий Ткач похудел на девять кило и рассекретил, как у него это получилось

Известный украинский юморист, звезда "Квартала 95" и ведущий "Я люблю Украину" Юрий Ткач поделился, что серьезно взялся за свою фигуру и начал худеть.

Как признался шоумен, он теперь следит за своим питанием, ведь хочет вести здоровый образ жизни. В частности, у Юрия Ткача уже получилось похудеть на девять килограмм.

"Я сбросил девять килограммов. История очень проста: решил вести здоровый образ жизни и следить за своим организмом", — рассказал шоумен в интервью novy.tv.

Юрий Ткач / Фото: instagram.com/yuriy_tkach

Юморист поделился, что добиться таких результатов в похудении ему помогли определенные ограничения в пище. Ткач отказался от мучных изделий, жареного картофеля, а также от почти любого алкоголя.

"Отказался от алкоголя. Очень любил пиво и перестал его пить. Также не употребляю тяжелый алкоголь: виски, водку или какие-либо другие напитки, в которых есть 40 градусов. Если мне хочется выпить что-нибудь во время встречи с друзьями, например, то выбираю один бокал сухого белого вина...В моем рационе больше нет булочек, хлеба, макарон, жареного картофеля, который я очень сильно люблю. Отказавшись от этого всего, сразу увидел результат", — поделился комик.

Юрий Ткач / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Ткач признался, что сейчас в его рационе преобладает рыба, которую он обожает. А вот от сладкого комику пришлось отказаться, хотя иногда он балует себя протеиновыми батончиками или шоколадом без сахара.

"Мне очень нравится рыба. Например, люблю карасики или еще, бывает, балую себя бутербродом с маслом и красной рыбкой. Но это нечасто. Я почти полностью убрал с рациона сладкое. Иногда, если очень хочется, могу себе позволить шоколад без сахара или протеиновый батончик", — рассказал юморист.

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua писала о звездах, которые стремительно худели за короткий промежуток времени. Знаменитости также делились секретом, как у них получалось сбросить вес.

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