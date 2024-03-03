Юрій Ткач схуднув на дев'ять кіло і розсекретив, як йому це вдалося

Відомий український гуморист, зірка "Кварталу 95" і ведучий "Я люблю Україну" Юрій Ткач поділився, що серйозно взявся за свою фігуру та почав худнути.

Як зізнався шоумен, він тепер стежить за своїм харчуванням, адже хоче вести більш здоровий образ життя. Зокрема, Юрію Ткачу вже вдалося схуднути на дев'ять кіло.

"Я скинув дев'ять кілограмів. Історія дуже проста: вирішив вести більш здоровий спосіб життя та стежити за своїм організмом", - розповів шоумен в інтерв'ю novy.tv.

Юрій Ткач / Фото: instagram.com/yuriy_tkach

Гуморист поділився, що досягнути таких результатів у схудненні йому допомогли певні обмеження в їжі. Так, Ткач відмовився від мучних виробів, смаженої картоплі, а також від майже будь-якого алкоголю.

"Відмовився від алкоголю. Дуже любив пиво й перестав його пити. Також не вживаю важкий алкоголь: віскі, горілку чи будь-які інші напої, в яких є 40 градусів. Якщо мені хочеться випити щось під час зустрічі з друзями, наприклад, то обираю один келих сухого білого вина...У моєму раціоні більше немає булочок, хліба, макаронів, смаженої картоплі, яку я безмежно люблю. Відмовившись від цього всього, одразу побачив результат", - поділився комік.

Юрій Ткач / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Ткач зізнався, що нині в його раціоні переважає риба, яку він обожнює. А от від солодкого коміку довелося відмовитися, хоча іноді він балує себе протеїновими батончиками або шоколадом без цукру.

"Мені дуже подобається риба. Наприклад, полюбляю карасики або ще, буває, балую себе бутербродом з маслом і червоною рибкою. Але це нечасто. Я майже повністю прибрав з раціону солодке. Інколи, якщо дуже хочеться, можу собі дозволити шоколад без цукру або протеїновий батончик", - розповів гуморист.

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua писала про зірок, які стрімко худнули за короткий проміжок часу. Знаменитості також ділилися секретом, як їм вдавалося скинути вагу.

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