РФ разгоняет фейк об "эвакуации украинских госслужащих" — подробности

В ЦПД предупредили о новых вбросах россиян.
Россия начала новую кампанию по дезинформации о ситуации на юге Украины – разгоняет фейки об "эвакуации госслужащих из Херсона".
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД).
"Информация о том, что якобы происходит эвакуация госслужащих из Херсона перед "наступлением России" не соответствует действительности", — пишет ЦПД.
Россия прибегает к вбросам с целью попытки усиления паники среди украинцев. В то же время, у террористов нет ресурсов для наступления на Херсон.
Напомним, роспропаганда запустила очередной фейк, что у главнокомандующего ВСУ Сырского есть названный сын в Австралии, который поддерживает Россию.
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