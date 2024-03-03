РФ разгоняет фейк об "эвакуации украинских госслужащих" — подробности

Россия начала новую кампанию по дезинформации о ситуации на юге Украины – разгоняет фейки об "эвакуации госслужащих из Херсона".

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД).

"Информация о том, что якобы происходит эвакуация госслужащих из Херсона перед "наступлением России" не соответствует действительности", — пишет ЦПД.

Россия прибегает к вбросам с целью попытки усиления паники среди украинцев. В то же время, у террористов нет ресурсов для наступления на Херсон.

Напомним, роспропаганда запустила очередной фейк, что у главнокомандующего ВСУ Сырского есть названный сын в Австралии, который поддерживает Россию.

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