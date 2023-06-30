Юрко Юрченко оказался в больнице: "Почти полностью потерял слух"

Лидер группы "Юркеш" Юрко Юрченко оказался в больнице из-за потери слуха.

Музыкант испугал поклонников фотографией с перевязанной головой и под капельницей на больничной койке. Как рассказал Юрченко в Facebook, во время одного из своих концертов он внезапно перестал слышать. Вариантов, почему так могло произойти, у артиста несколько.

"Бетховен 2.0. На благотворительном концерте в Киеве для "Стальных женщин Азова" почти полностью потерял слух (аж неудобно, что не на "нуле", там и погромче бывало). Такой себе прикольчик для профессионального музыканта. Возможно переутомление, акубаротравма, последствия прошлых прилетов...", — поделился Юрко.

Юрко Юрченко / Фото: facebook.com/Yurcash

Теперь, по словам музыканта, ему пришлось отменить все свои ближайшие выступления и поездки до полного выздоровления. Сейчас Юрко находится на стационарном лечении. Несмотря на болезнь, музыкант не теряет оптимизм и даже видит определенные плюсы в этом.

"Минусы: Все ближайшие концерты и важные поездки отменил. И шумит и гудит, трещит, как порванный динамик. От резкого пения птички шугаюсь, словно от выстрела. Да и в тональность не попадаю. Плюсы: Не слышу ересь, которую еще несут вокруг на мертвом языке ненавистного народа. Интенсивная терапия на стационаре, поэтому верю в положительный прогноз лечения и в наших крутых эскулапов, загнавших меня сюда силой и бережно вливающих мне в уши и в вены "витаминки", — написал Юрченко.

Отметим, что с началом полномасштабной войны в Украине лидер группы "Юркеш" взял в руки оружие и встал на защиту нашей страны. Сейчас Юрченко продолжает давать благотворительные концерты в поддержку собратьев.

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