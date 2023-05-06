Жена больного деменцией Брюса Уиллиса показала подросших дочерей от актера

Младшая дочь актера Брюса Уиллиса и его супруги Эммы Хеминг, Эвелин Пенн, отпраздновала свое 9-летие 5 мая.

По случаю праздника звездная мамочка вместе с именинницей и старшей дочерью Мейбл Рэй, а также дочерью Уиллиса от брака с актрисой Деми Мур, Скаут, отправились в Диснейленд.

Вместе девушки весело провели время – катались на разных аттракционах, делали забавные фото и смотрели на представления от сказочных персонажей. Видео по отдыху Эмма поделилась в Instagram и рассказала, что день получился очень насыщенным.

"Каждый шаг (38458, если быть точным) за последние полтора дня был сделан с чистой радостью и восторгом, когда мы праздновали 9-й день рождения Эвелин", — написала супруга Уиллиса.

К сожалению, "крепкого орешка" с семьей поклонники не увидели. Как известно, сейчас Брюса пытается как можно реже выходить на публику.

После того, как в феврале 2023 года у Брюса Уиллиса диагностировали одну из самых тяжелых форм деменции, он избегает публичности и пытается больше времени проводить с родными. Жена актера после неутешительного диагноза обратилась к папарацци и попросила не беспокоить их семью.

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