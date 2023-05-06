Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Жена больного деменцией Брюса Уиллиса показала подросших дочерей от актера

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
840
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Жена больного деменцией Брюса Уиллиса показала подросших дочерей от актера

Эмма Хеминг и Брюс Виллис / Фото: instagram.com/emmahemingwillis

Мама с дочерями отправилась в парк развлечений.

Младшая дочь актера Брюса Уиллиса и его супруги Эммы Хеминг, Эвелин Пенн, отпраздновала свое 9-летие 5 мая.

По случаю праздника звездная мамочка вместе с именинницей и старшей дочерью Мейбл Рэй, а также дочерью Уиллиса от брака с актрисой Деми Мур, Скаут, отправились в Диснейленд.

Вместе девушки весело провели время – катались на разных аттракционах, делали забавные фото и смотрели на представления от сказочных персонажей. Видео по отдыху Эмма поделилась в Instagram и рассказала, что день получился очень насыщенным.

"Каждый шаг (38458, если быть точным) за последние полтора дня был сделан с чистой радостью и восторгом, когда мы праздновали 9-й день рождения Эвелин", — написала супруга Уиллиса.

К сожалению, "крепкого орешка" с семьей поклонники не увидели. Как известно, сейчас Брюса пытается как можно реже выходить на публику.

После того, как в феврале 2023 года у Брюса Уиллиса диагностировали одну из самых тяжелых форм деменции, он избегает публичности и пытается больше времени проводить с родными. Жена актера после неутешительного диагноза обратилась к папарацци и попросила не беспокоить их семью.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
840
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация