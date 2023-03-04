Жена больного деменцией Брюса Уиллиса призвала папарацци оставить актера в покое

Чрезмерное внимание может навредить актеру.
Семья голливудского актера Брюса Уиллиса пытается сделать его жизнь максимально комфортной.
После того, как больного деменцией актера заскочили во время прогулки, его жена Эмма Хеминг записала видеообращение к журналистам. Она попросила фотографов и операторов перестать "охотиться" за эксклюзивными кадрами и оставить больше простора для Брюса.
"Если вы ухаживаете за человеком с деменцией, вы знаете, насколько тяжело и нервно может быть просто вывести его в мир и безопасно двигаться, даже просто, чтобы выпить чашечку кофе. Я вижу заголовки и видео с моим мужем, который пьет кофе с несколькими друзьями, которые помогали ему. Это касается фотографов и операторов, которые пытаются получить эти эксклюзивы моего мужа — просто придерживайтесь пространства. Я знаю, что это ваша работа, но дайте ему пространство. Пожалуйста, не кричите на моего мужа, не спрашивайте его, как у него дела или что-то другое. Не кричите ему. Просто позвольте семье или тому, кто рядом с ним, безопасно доставить его из точки А в точку В", — сказала Эмма.
Напомним, что в марте 2022 года семья Брюса Уиллиса сообщила о том, что актер покидает свою карьеру в кино из-за афазии — расстройства языка, возникающего после повреждения мозга.
Однако в феврале 2023 г. стало известно, что афазия была лишь одним из симптомов другого заболевания. Родные "крепкого орешка" сообщили, что у актера диагностировали одну из самых тяжелых форм деменции. К сожалению, сегодня от болезни нет лекарства и она быстро прогрессирует, но семья Уиллиса надеется на лучшее.
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