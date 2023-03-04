Жена больного деменцией Брюса Уиллиса призвала папарацци оставить актера в покое

Семья голливудского актера Брюса Уиллиса пытается сделать его жизнь максимально комфортной.

После того, как больного деменцией актера заскочили во время прогулки, его жена Эмма Хеминг записала видеообращение к журналистам. Она попросила фотографов и операторов перестать "охотиться" за эксклюзивными кадрами и оставить больше простора для Брюса.

"Если вы ухаживаете за человеком с деменцией, вы знаете, насколько тяжело и нервно может быть просто вывести его в мир и безопасно двигаться, даже просто, чтобы выпить чашечку кофе. Я вижу заголовки и видео с моим мужем, который пьет кофе с несколькими друзьями, которые помогали ему. Это касается фотографов и операторов, которые пытаются получить эти эксклюзивы моего мужа — просто придерживайтесь пространства. Я знаю, что это ваша работа, но дайте ему пространство. Пожалуйста, не кричите на моего мужа, не спрашивайте его, как у него дела или что-то другое. Не кричите ему. Просто позвольте семье или тому, кто рядом с ним, безопасно доставить его из точки А в точку В", — сказала Эмма.

Напомним, что в марте 2022 года семья Брюса Уиллиса сообщила о том, что актер покидает свою карьеру в кино из-за афазии — расстройства языка, возникающего после повреждения мозга.

Однако в феврале 2023 г. стало известно, что афазия была лишь одним из симптомов другого заболевания. Родные "крепкого орешка" сообщили, что у актера диагностировали одну из самых тяжелых форм деменции. К сожалению, сегодня от болезни нет лекарства и она быстро прогрессирует, но семья Уиллиса надеется на лучшее.

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