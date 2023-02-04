Жена Григория Решетника развеселила Сеть кадрами с тремя сыновьями

Кристина показала, как проводит время с детьми.
Жена телеведущего Григория Решетника, Кристина, весело провела время вместе с тремя сыновьями Иваном, Дмитрием и Александром.
Возлюбленная шоумена поделилась на своей странице в Instagram веселыми кадрами, на которых играет с детьми. Вместе они гримасничали на камеру и играли с разными игрушками.
"Мама троих сыновей", — подписала кадры Кристина.
Кроме веселых фото звездная мамочка посвятила время и развитию творческих способностей своих сыновей. Она показала картинки мальчиков и вместе с младшим сыном Александром сыграла на детском пианино.
В комментариях под подборкой поклонники семьи Решетников сделали множество комплиментов Кристине и написали, что увлекаются ею как мамой.
Ранее жена Григория Решетника призналась, на каком языке они с семьей общаются дома.
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