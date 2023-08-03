Жена Тимура Мирошниченко растрогала до слез сыновым "впервые", чего он не делал в детдоме

Жена ведущего ЖВЛ на канале "1+1 Украина" Тимура Мирошниченко Инна показала поклонникам, как их приемный сын Марсель адаптируется к новым условиям жизни.

Как призналась Инна Мирошниченко в сторис своей страницы в Instagram сейчас 2-летний малыш делает многое "впервые", чего не мог делать в детдоме. Так, жена ведущего показала, как маленький Марсель получил первые шарики на свой день рождения, впервые попробовал мороженое и впервые держал в руках малину.

Приемный сын Тимура и Инны Мирошниченко / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Приемный сын Тимура и Инны Мирошниченко / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Приемный сын Тимура и Инны Мирошниченко / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Также звездная мама призналась, что после мороженого выяснилось, что Марселю нельзя лактозу. Кроме того, жена Мирошниченко рассказала о реалиях детей в детдомах.

В частности, Инна поделилась, что в детдоме детей кормят по протоколу и не обращают внимание на особенности их организма. К примеру, у маленького Марселя есть проблемы с кишечником, но в детдоме его кормили вафлями и конфетами.

"Еще за неделю до знакомства с нами Марсель был в младшей группе, где вся еда в форме пюре. Он не понимает форм пищи. Не жует. Он никогда не размазывал в руках ягоды. Не бросался котлетами. Все то, что делали домашние дети. Этот этап мы пытаемся наверстать, потому что это знакомство с миром", – рассказала Инна Мирошниченко.

Также жена ведущего вспомнила, как они впервые знакомились с сыном. Тогда им зачитали его анамнез и среди прочего было указано, что у малыша болезнь ЖКТ и ему нужна диета.

Приемный сын Тимура и Инны Мирошниченко / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Когда Инна зашла в группу с сыном, она увидела, что он держит в руках вафлю:

"А воспитательница демонстрирует, как учит его есть конфету. Типа, смотрите, мы здесь вкусностями кормим. На следующий день я привезла детское пюре. Яблоко-морковь. Еще на следующий день меня отчитали, что у него было расстройство, потому что я дала ему морковь, а морковь он еще не ел. Морковь! Ему два. Говорит: "Лучше купите ему печенье "Мария", – поделилась жена Мирошниченко.

Приемный сын Тимура и Инны Мирошниченко / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Напомним, что 2 августа приемный сын Тимура и Инны Мирошниченко Марсель отпраздновал два года. По этому случаю звездные родители показали новые фотографии с мальчиком, а Инна растрогала обращением к нему.

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