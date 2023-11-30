Жена Виктора Павлика пожаловалась, что их 2-летний сын заболел

Жена украинского певца Виктора Павлика – бизнесвумен и блогерша Екатерина Репяхова – пожаловалась, что их 2-летний сын Миша заболел.

Неутешительными новостями Катя поделилась в Instagram-stories. Блогерша рано утром опубликовала снимок сына, где он сидел на диване. Катя отметила, что Миша плохо чувствует себя.

"Заболел, мой птенчик", — поделилась Репяхова.

Сын Виктора Павлика и Екатерины Репяховой / Фото: instagram.com/repyahovakate

Впоследствии супруга Виктора Павлика рассказала о симптомах болезни. По словам Екатерины, мальчик кашляет, а ночью у него поднялась температура.

"Миша сильно кашляет. Ночью была температура, днем не было. Но очень капризный", — поделилась блогерша.

Сын Виктора Павлика и Екатерины Репяховой заболел / Фото: instagram.com/repyahovakate

Сейчас Катя занимается лечением 2-летнего сына и пытается больше времени проводить рядом с ним.

Екатерина Репяхова с сыном / Фото: instagram.com/repyahovakate

Напомним, недавно младший сын актрисы Анны Саливанчук заболел. У мальчика поднялась высокая температура, его тошнило, а телом пошла сыпь. Врачам пришлось госпитализировать сына артистки и поставить ему капельницу.

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