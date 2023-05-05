Жена Виктора Павлика с годовалым сыном снова показалась в больнице

Жена Виктора Павлика, блоггер Екатерина Репяхова, продолжает с годовалым сыном Михаилом выяснять причину его задержки речи.

На этот раз знаменитая мама с ребенком наведалась на прием к врачу-невролога. В сторис в Instagram Екатерина показала, как мальчик проходил электроэнцефалограмму для того, чтобы выявить возможные патологии в работе мозга.

Жена Виктора Павлика с годовалым сыном / Фото: instagram.com/repyahovakate

Для того чтобы пройти обследование к голове сына Павлика и Репяховой присоединили специальные устройства, считывающие активность мозга. К счастью, как рассказала Екатерина, у Михаила нет никаких нарушений на ЭЭГ.

"Мой герой. У Миши нет патологии на ЭЭГ. И это абсолютное счастье", – поделилась Екатерина.

Жена Виктора Павлика с годовалым сыном / Фото: instagram.com/repyahovakate

Впереди родителям снова нужно обратиться к сурдологу, чтобы решить проблему с задержкой речи.

Сын Виктора Павлика / Фото: instagram.com/repyahovakate

В свою очередь невролог отметил, что если дополнительные нарушения слуха не будут обнаружены, то семье нужно решать проблему через педагогику.

"Невролог сказал, что если со слухом все хорошо, то в медицине нам делать нечего. Нужно заниматься педагогикой", – сказала Екатерина.

Сторез Екатерины Репейной / Фото: instagram.com/repyahovakate

Напомним, что недавно Екатерина Репяхова вместе с сыном уже была в больнице. У Михаила диагностировали специфическое расстройство речевой артикуляции. Звездная мама с ребенком была на приеме у реабилитолога, назвавшего причину нарушения слуха у мальчика.

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