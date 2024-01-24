Жена Виктора Павлика возмутилась, что их с мужем пытаются развести

Блогерша показала, как незнакомка убеждает ее, что исполнитель к ней "подкатывал".

Жена украинского певца Виктора Павлика – блогерша Екатерина Репяхова – возмутилась, что их с мужем пытаются рассорить.

Избранница исполнителя в своем Instagram поделился, что получилм странное сообщение от пользовательницы Facebook, по имени Ирина. Женщина утверждала, что Виктор Павлик в соцсети добавился к ней в друзья, первым начал писать сообщения и "подкатывать". Она же, в свою очередь, не знала, что он женат, поэтому отвечала ему.

Женщина утверждает, что впоследствии узнала больше информации о личной жизни певца, поэтому разорвала с ним какую-либо связь. Ирина якобы хочет предупредить Екатерину, что ее муж ищет взаимность на стороне.

Пост Екатерины Репяховой / Фото: instagram.com/repyahovakate

Репяхова была удивлена таким сообщением. Блогерша убеждена, что кто-то пытается их с мужем развести: "Видимо, кто-то хочет поссорить нас с мужем".

Также Катя добавила, что женщина просто не могла не знать, что Виктор Павлик женат. Дело в том, что у него у Facebook есть информация о жене, а на главном фото он изображен с ней и сыном.

Профиль Виктора Павлика в Facebook / Фото: instagram.com/repyahovakate

Напомним, недавно Виктор Павлик и Екатерина Репяхова находились вместе в Днепре. Там они провели время с семьей блогерши, а также поздравили ее родного брата с днем рождения.

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