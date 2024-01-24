Россияне ударили по Херсонщине из авиации – пострадали супруги

Российская авиация утром 24 января ударила по Новобериславу в Херсонской области — пострадали супруги.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"У 58-летней женщины — взрывная травма, обломочные ранения руки и лица. У ее мужа, 59 лет, тоже диагностировали взрывную травму и контузию. Медики оценивают состояние пострадавших как средней тяжести. Им оказывается помощь", — рассказал он.

Напомним, россияне обстреляли больницу в Херсоне – ранены медики.

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