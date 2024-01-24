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Россияне обстреливают Херсон: есть попадания в больницу – ранены медики

Россияне обстреливают Херсон: есть попадания в больницу – ранены медики

Обстрел Херсона

Оккупанты с утра обстреливают Херсон.

Оккупационные войска России 24 января снова обстреливают Херсон — в городе раздаются взрывы. Враг попал в одну из городских больниц – ранены медики.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Враг продолжает крыть огнем жилые кварталы города. Россияне обстреляли одну из городских больниц. Ранения получили двое медицинских работников", — говорится в сообщении.

Также под удар попала 60-летняя херсонка. Ее госпитализировали с взрывной травмой и ранением ноги.

Напомним, очевидцы рассказали о массированных обстрелах Харькова и Киева и последствиях ударов.

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