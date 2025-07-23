Жених Леси Никитюк насмешил условием, когда рассекретит имя их сына

Леся Никитюк с женихом и сыном / © instagram.com/lesia_nikituk

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Жених известной украинской телеведущей Леси Никитюк, военный Дмитрий Бабчук, прокомментировал тайну вокруг имени их первенца.

Малышу недавно исполнился один месяц, однако звездные родители до сих пор не рассекречивают никаких подробностей — ни как выглядит мальчик, ни как его назвали. Но на этот раз Дмитрий по крайней мере назвал условие, при котором они приоткроют тайну имени мальчика.

Так, военный в своем фирменном стиле с юмором подошел к ответу на вопрос юзера. Он отметил, что расскажет о том, как назвал сына после продажи своего автомобиля.

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Сторис Дмитрия Бабчука

"Женщина сказала озвучим только когда продам "бемеве", – написал Бабчук.

Интересно, что ранее инсайдеры сообщали, что родители назвали первенца Орестом. Однако пока что никакого подтверждения пара не предоставляла.

Напомним, 15 июня Леся Никитюк тайно родила сына в Киеве. После первых недель материнства ведущая призналась, что чувствует себя счастливой. А недавно она в кругу родных отпраздновала первый месяц жизни малыша и показала фото.