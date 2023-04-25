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Звезда "Гарри Поттера" Дэниел Рэдклифф впервые стал отцом

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
700
Время на прочтение
1 мин
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Звезда "Гарри Поттера" Дэниел Рэдклифф впервые стал отцом

Дэниел Рэдклифф и Эрин Дарк / Фото: Associated Press

Уже есть первые фото, на которых актер изображен с первенцем.

Популярный британский актер Дэниел Рэдклифф, который исполнил роль Гарри Поттера в одноименном фильме, впервые стал отцом.

Первенца знаменитости родила его избранница, 38-летняя голливудская актриса Эрин Дарк. Радостную новость сообщило издание Daily Mail. Папарацци застали парочку с новорожденным ребенком во время прогулки по улицам Нью-Йорка.

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Однако неизвестно, когда именно Эрин родила. Также парочка держит в секрете пол первенца. Поки что ни Дэниел, ни Эрин не комментируют радостную новость.

Напомним, Рэдклифф и Дарк познакомились во время съемок фильма "Убей своих любимых". В 2012 году стало известно, что парочка закрутила роман. Свои отношения актеры не слишком афишируют. Так что о том, что Эрин в положении, стало известно лишь в конце марта.

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Дата публикации
Просмотры
700
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