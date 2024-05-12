Звезда TikTok Влад Шевченко впервые станет отцом

Актер "Лиги смеха", юморист и звезда TikTok Влад Шевченко поделился радостной новостью, что скоро станет отцом.

Об этом шоумен рассказал в своем Instagram. Шевченко опубликовал серию фотографий, на которых изображен со своей женой Анастасией в family look. На всех снимках у возлюбленной юмориста виднеется немалый округлый животик. Таким образом Шевченко сообщил, что его жена беременна, и они вскоре станут родителями.

Влад Шевченко с женой / Фото: instagram.com/vlad.shevchenko_

"Особый день для особой новости - мы станем родителями", — поделился юморист.

В комментариях под постом Влада Шевченко и его жену Анастасию с радостной новостью уже успело поздравить немало подписчиков, среди которых звезды. Теплые слова юмористу и его возлюбленной написали Владимир Дантес, Алена Омаргалиева, Андрей Бедняков, Наталка Денисенко, Даша Астафьева и другие.

Влад Шевченко с женой / Фото: instagram.com/vlad.shevchenko_

Отметим, Влад Шевченко находится в отношениях с Анастасией около восьми лет. Познакомились влюбленные в Виннице, а свела их война. В частности, Анастасия переехала в город из Донецкой области после начала российского вторжения на восток Украины.

Влад Шевченко с женой / Фото: instagram.com/vlad.shevchenko_

К слову, Шевченко называет жену своей музой. Более того, Анастасия помогает мужу со сценариями для его роликов и выступает главным критиком творчества.

Напомним, недавно певица Ирина Федишин намекнула, что в третий раз беременна. Артистка в новом клипе показалась с заметно округлым животиком.

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