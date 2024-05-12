Зірка TikTok Влад Шевченко вперше стане батьком

Актор "Ліги сміху", гуморист та зірка TikTok Влад Шевченко поділився радісною новиною, що невдовзі стане батьком.

Про це шоумен розповів у своєму Instagram. Шевченко опублікував серію світлин, на яких зображений зі своєю дружиною Анастасією у family look. На всіх знімках у коханої гумориста видніється чималий округлий животик. Таким чином Шевченко повідомив, що його дружина вагітна, і вони невдовзі стануть батьками.

Влад Шевченко з дружиною / Фото: instagram.com/vlad.shevchenko_

"Особливий день для особливої новини — ми станемо батьками", - поділився гуморист.

У коментарях під дописом Влада Шевченка та його дружину Анастасію з радісною новиною вже встигло привітати чимало підписників, серед яких є зірки. Теплі слова гумористу та його коханій написали Володимир Дантес, Альона Омаргалієва, Андрій Бєдняков, Наталка Денисенко, Даша Астаф'єва та інші.

Влад Шевченко з дружиною / Фото: instagram.com/vlad.shevchenko_

Зазначимо, Влад Шевченко перебуває у стосунках з Анастасією близько восьми років. Познайомилися закохані у Вінниці, а звела їх війна. Зокрема, Анастасія переїхала до міста з Донецької області після початку російського вторгнення на схід України.

Влад Шевченко з дружиною / Фото: instagram.com/vlad.shevchenko_

До слова, Шевченко називає дружину своєю музою. Ба більше, Анастасія допомагає чоловікові зі сценаріями для його роликів та виступає головною критикинею творчості.

Нагадаємо, нещодавно співачка Ірина Федишин натякнула, що втретє вагітна. Артистка у новому кліпі показалася з помітно округлим животиком.

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