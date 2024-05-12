Росія вдарила по Сумах – що відомо

У Сумах вдень пролунав вибух.

Окупаційні війська Росії 12 травня завдали ракетного удару по околиці Сум – обійшлось без жертв.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

"На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки ворога уточнюються. Попередньо, без жертв", - йдеться у повідомленні.

Людей просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

Нагадаємо, у Харкові та передмісті лунає низка вибухів.

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