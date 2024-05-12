Россия ударила по Сумам – что известно

В Сумах днем раздался взрыв.
Оккупационные войска России 12 мая нанесли ракетный удар по окраине Сум – обошлось без жертв.
Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.
"На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки врага уточняются. Предварительно без жертв", - говорится в сообщении.
Людей просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.
Напомним, в Харькове и пригороде раздается ряд взрывов.
Читайте также ведущие новости дня:
- Сценарии третьего года войны: почему Запад не хочет свержения режима Путина и делает ставку на переговоры
- Изменения к мобилизации: с какими болезнями могут привести в армию — обзор
- Россия пошла в наступление на Харьковщине: Жданов рассказал о ситуации на фронте – есть ли угроза для Днепра, Кривого Рога и Запорожья