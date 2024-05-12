Россия ударила по Сумам – что известно

Оккупационные войска России 12 мая нанесли ракетный удар по окраине Сум – обошлось без жертв.

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.

"На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки врага уточняются. Предварительно без жертв", - говорится в сообщении.

Людей просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

Напомним, в Харькове и пригороде раздается ряд взрывов.

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