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Россия ударила по Сумам – что известно

Россия ударила по Сумам – что известно

Россия нанесла ракетный удар по Сумам

В Сумах днем раздался взрыв.

Оккупационные войска России 12 мая нанесли ракетный удар по окраине Сум – обошлось без жертв.

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.

"На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки врага уточняются. Предварительно без жертв", - говорится в сообщении.

Людей просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

Напомним, в Харькове и пригороде раздается ряд взрывов.

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