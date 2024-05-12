В Харькове и пригороде раздается ряд взрывов: что происходит

Местные власти призывают харьковчан пройти к укрытию.
После обеда 12 мая в Харькове и пригороде слышна серия взрывов. Россия атакует областной центр.
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Оккупанты наносят удары. Харьков и пригород: будьте осторожны!", — написал он в 16:15.
Бригадный генерал юстиции Сергей Мельник с позывным Марсель предупреждает об угрозе ударов враждебными КАБ.
Местные власти призывают харьковчан пройти к укрытию и находиться там до отражения тревоги.
"В Харькове слышны взрывы. Не оставляйте укрытие до отбоя сигнала "Воздушная тревога". О попадании вражеских снарядов, пострадавших сообщайте на спецлинию полиции 102. НЕ ПРЕПОДАВАЙТЕ ФОТО И ВИДЕО ВЛЮЧЕНИЙ. НЕ ПОМОГАЙТЕ ВРАГУ УБИВАТЬ" .
Заметим, что воздушная тревога в Харьковской области длится около 2 часов. Об этом свидетельствует интерактивная карта тревог.
Напомним, по данным оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", Силы обороны опрокидывают дополнительные резервы в Харьковской области.
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