В Харькове и пригороде раздается ряд взрывов: что происходит

После обеда 12 мая в Харькове и пригороде слышна серия взрывов. Россия атакует областной центр.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Оккупанты наносят удары. Харьков и пригород: будьте осторожны!", — написал он в 16:15.

Бригадный генерал юстиции Сергей Мельник с позывным Марсель предупреждает об угрозе ударов враждебными КАБ.

Местные власти призывают харьковчан пройти к укрытию и находиться там до отражения тревоги.

"В Харькове слышны взрывы. Не оставляйте укрытие до отбоя сигнала "Воздушная тревога". О попадании вражеских снарядов, пострадавших сообщайте на спецлинию полиции 102. НЕ ПРЕПОДАВАЙТЕ ФОТО И ВИДЕО ВЛЮЧЕНИЙ. НЕ ПОМОГАЙТЕ ВРАГУ УБИВАТЬ" .

Заметим, что воздушная тревога в Харьковской области длится около 2 часов. Об этом свидетельствует интерактивная карта тревог.

Напомним, по данным оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", Силы обороны опрокидывают дополнительные резервы в Харьковской области.

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