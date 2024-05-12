РФ під час наступу просувається на Харківщини: ЗСУ перекидають додаткові підрозділи

Росіяни у Харківській області застосовують значні сили піхоти, бронетехніку та чималу кількість дронів.

У Харківській області ЗСУ розгортаються резервні підрозділи Сил оборони там, де окупанти змогли пробити оборону.

Про це LIGA.net розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

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За його словами, у районах сіл Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук'янці та Плетенівка – усі ці населені пункти є прикордонними - тривають оборонні операці. Росіяни також перекидають резерви, застосовуючи значні сили піхоти, бронетехніку та чималу кількість дронів. У відповідь українські військові проводять контрударні дії.

Сили оборони роблять все, щоб утримати оборонні рубежі та позиції, паралельно завдаючи ворогу ураження, додав Волошин.

Нагадаємо, за даними партизанського руху "Атеш", РФ залучила найманців з Африки під час наступу на Харківщині.

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