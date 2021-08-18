Звезда "Зачарованных" Алисса Милано попала в ДТП

Дядя актрисы потерял сознание за рулем.

Американская актриса Алисса Милано, которая недавно призналась в своей зависимости от лекарственных препаратов, попала в ДТП.

Как пишет издание People, авария произошла во время движения по автостраде Лос-Анджелеса. Милано ехала на переднем пассажирском сиденье внедорожника, которым управлял ее 63-летний дядя Митчелл Дж. Карп.

Однако, внезапно мужчина потерял сознание, а его Ford выехал на встречную полосу движения и врезался в другое авто.

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Милано сообщила, что ей удалось остановить машину. Актриса пыталась спасти своего дяди, у которого случился сердечный приступ, пока не приехали врачи. Затем мужчину доставили в больницу, его состояние пока неизвестно.

Сама же Милано не пострадала в ДТП, а с места аварии ее забрал муж Дэвид Бульяри.

Напомним, недавно похожая неприятная ситуация произошла и с украинской телеведущей Соломией Витвицкой. Микроавтобув, в котором ехала Соломия, врезался в грузовик, который резко затормозил. Состояние ведущей не вызывало беспокойство у врачей.

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