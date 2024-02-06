50 млрд евро от ЕС для Украины: Урсула фон дер Ляйен назвала дату первого транша

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС будет продолжать обеспечивать необходимое финансирование Украины.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что первый транш по программе Ukraine Facility на 50 млрд евро Украина должна получить уже в марте.
Об этом она написала в соцсети Х (Twitter).
"Политическое соглашение, достигнутое вчера вечером, является большим шагом вперед. Европа верна своему слову. Мы будем продолжать обеспечивать крайне необходимое финансирование для нашего отважного партнера и кандидата на членство. Мы планируем начать выплаты в марте", – написала фон дер Ляйен.
Напомним, 1 февраля лидеры Европейского Союза достигли соглашения о предоставлении Украине помощи в размере 50 миллиардов евро после того, как убедили премьер-министра Венгрии Виктора Орбана отменить свое вето.
Европейский парламент и Совет ЕС 5 февраля достигли предварительного согласия по созданию Украинского фонда на четыре последующих года для помощи Украине. Общий бюджет в 50 млрд евро будет распределен на 33 млрд в кредитах и 17 млрд в грантах.
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