Деньги на полезную пищу: Кабмин выделит 400 млн грн на питание в школах

С сентября в учреждениях должно быть новое меню.
Кабинет министров выделит 400 млн грн на питание в общеобразовательных учреждениях.
Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.
Именно столько денег в этом году правительство выделит на полезную еду для детей. Ведь с 1 сентября в школах и детсадах обещают новое меню. Над разработкой блюд работал шефповар Евгений Клопотенко
К слову, в прошлом году почти две тысячи школ отремонтировали свои пищеблоки. В Кабмине уверяют, что в этом году цифра существенно возрастет. Ведь государство увеличило на это финансирование.
Как сообщалось, с 1 сентября в школьных блюдах будет ограниченное количество соли, сахара и жиров. Соответствующее решение принял Кабинет Министров. В рационе школьников появится больше мяса, молочных продуктов, фруктов, орехов, семян растений. Также правительство установило норму калорийности завтрака — 25-30% от суточной потребности, обеда — 30-45%.