Для украинцев еще месяц будет действовать единый тариф на электроэнергию

Для украинцев еще месяц будет действовать единый тариф на электроэнергию

Сейчас в Украине действует единый тариф на электроэнергию для бытовых потребителей — 1,68 грн/кВт-час.

Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании продлит срок действия существующей модели возложения специальных обязанностей (ПСО) на рынке электрической энергии для населения до 1 сентября.

Проект соответствующего решения внесен в повестку дня сегодняшнего заседания правительства, сообщает агентство Интерфакс-Украина.

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В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что повышение цен на электроэнергию предлагается отложить, учитывая необходимость продолжения защиты бытовых потребителей от резкого повышения цен на электроэнергию.

Отмечается, что продление сроков действия нынешней модели ПСО создаст предпосылки для более эффективной отработки с заинтересованными сторонами новой его модели с последующим направлением на рассмотрение Кабмина. В пояснительной записке указано также, что Министерство энергетики провело ряд совещаний по поводу новой модели ПСО с энергорегулятором (НКРЭКУ) и участниками рынка и завершает подготовку согласованных предложений по ней, направленных на стабилизацию участвующих в ПСО предприятий путем сокращения объема субсидирования бытовых потребителей с одновременной защитой уязвимых их категорий.

Напомним:

Ранее министр энергетики Герман Галущенко анонсировал повышение цен с 1 июля и с 1 августа , но Кабмин уже несколько раз продлевал действие существующей модели ПСО.

но Кабмин уже несколько раз продлевал действие существующей модели ПСО. О том, что будет с тарифами на электроэнергию: как могут измениться цены и на чем экономить — в нашем материале.

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