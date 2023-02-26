Эксперт рассказал, как изменится курс доллара в ближайшее время

По словам эксперта, оснований для скачков курса валют в Украине на сегодняшний день нет.

В конце февраля и начале марта в Украине сохраняется "курсовое равновесие". Наличный курс доллара продолжит удерживаться на уровне 39,5-40,5 грн.

Об этом заявил директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко, пишет " Обозреватель ".

Он рассказал, что стабильность на валютном рынке будет продолжаться, а стоимость доллара кардинально не изменится.

"С начала года валютный рынок в здравом смысле оживлен, об этом свидетельствуют умеренные курсовые колебания в обменных пунктах. В то же время, по всем признакам, в течение следующей недели сохранится "курсовое равновесие". Сейчас нет веских оснований ни для резкого укрепления гривны, ни для ее падения ", – сказал Марченко.

По словам банкира, укрепление гривни в долларах в феврале возможно благодаря нескольким факторам. Среди них – умеренные темпы инфляции и сбалансированный бюджет.

В частности, сбалансировать бюджет удалось благодаря международной финансовой помощи. Украина получила 3 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС и 1 млрд долларов грантовой помощи от США.

"Однако у такой тенденции также экономически обусловленные пределы: верхняя планка курса удержится на уровне 40,5 грн/доллар, а нижняя — на уровне 39,5 грн/доллар. Это сегодня коридор "крепкой" гривны", — пояснил эксперт.

Марченко убежден, что оснований для скачков курса валют в Украине на сегодняшний день нет.

"С 27 февраля по 5 марта, несмотря на возможные незначительные курсовые колебания на наличном рынке в пределах 0,5 грн/доллар, курс будет оставаться на уровне 39,5-40,5 грн", — прогнозирует банкир.

Напомним, что Национальный банк увеличил чистую продажу иностранной валюты из резервов для сбалансирования рынка до 778 млн. долларов США, сравнивая с 664 млн. долларов неделей ранее, то есть растет спрос на доллары.

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