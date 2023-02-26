Експерт розповів, як зміниться курс долара найближчим часом

За словами експерта, підстав для стрибків курсу валют в Україні на сьогодні немає.

На кінець лютого і початок березня в Україні зберігається "курсова рівновага". Готівковий курс долара продовжить утримуватися на рівні в 39,5-40,5 грн.

Про це заявив директор департаменту казначейства Cominbank Герман Марченко, пише "Обозреватель".

Він розповів, що стабільність на валютному ринку триватиме, а вартість долара кардинально не зміниться.

"З початку року валютний ринок у здоровому сенсі жвавий, про це свідчать помірні курсові коливання в обмінних пунктах. Водночас, за всіма ознаками, протягом наступного тижня збережеться "курсова рівновага". Зараз немає вагомих підстав ані для різкого зміцнення гривні, ані для її падіння", - сказав Марченко.

За словами банкіра, зміцнення гривні у доларах в лютому можливе завдяки кільком факторам. Серед них - помірні темпи інфляції та збалансований бюджет.

Зокрема, збалансувати бюджет вдалося завдяки міжнародній фінансовій допомозі. Зазначимо, що Україна отримала 3 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС і 1 млрд доларів грантової допомоги від США.

"Однак у такої тенденції також є економічно обумовлені межі: верхня планка курсу втримається на рівні 40,5 грн/долар, а нижня - на рівні 39,5 грн/долар. Це сьогодні коридор "міцної" гривні", - пояснив експерт.

Марченко переконаний, що підстав для стрибків курсу валют в Україні на сьогодні немає.

"З 27 лютого по 5 березня, попри можливі незначні курсові коливання на готівковому ринку в межах 0,5 грн/долар, курс залишатиметься на рівні 39,5-40,5 грн", - прогнозує банкір.

Нагадаємо, що Національний банк збільшив чистий продаж іноземної валюти з резервів для збалансування ринку до 778 млн доларів США, порівнюючи з 664 млн доларів США тижнем раніше, тобто зростає попит на долари.

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