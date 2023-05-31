Как экономить электроэнергию в условиях ее удорожания: эффективные советы

С 1 июня в Украине повысятся тарифы на электроэнергию. Новый тариф составит 2,64 гривны/кВт час.

Рассказываем, как можно сэкономить и не платить большие деньги за свет.

В первую очередь это можно сделать в домашних условиях, сократив потребление электроэнергии.

Покидая помещение, всегда гасите свет.

Регулярно протирайте лампочки и плафоны. Мало кто знает, что пыль способна «съедать» до 20% света.

Использовать светодиодные энергосберегающие лампочки.

Борьба с пылью и грязью на окнах также помогает сэкономить электроэнергию — чаще мойте, чтобы естественный свет попадал в помещение и не приходилось лишний раз включать освещение.

Чтобы сэкономить на работе кондиционера ночью открывайте окна, а днем их завешивайте. Открытые ночью окна помогут снизить температуру, а завешенные днем шторы сохранят прохладу.

Регулярно размораживайте холодильник. Если на стенках устройства появляется лед и снег, это увеличивает его энергопотребление на 15-20%. Также не ставьте в холодильник горячие блюда. В таком случае, чтобы поддержать заданную температуру, холодильник будет расходовать гораздо больше электроэнергии.

Полностью отключайте бытовую технику от сети. Такие приборы, как телевизор, микроволновка, электрочайник работают в фоновом режиме, то есть тратят электроэнергию, даже если ими не пользуются.

Не оставляйте компьютер в режиме ожидания на целый день или ночь. В таком состоянии его можно оставлять, если Вы отлучаетесь от рабочего места на несколько минут.

По возможности используйте приборы с отметками «А» или «А+», которые помогут сэкономить до 30-50% электроэнергии.

Переведите бойлер в экономичный режим. Важно своевременно выполнять техобслуживание устройства.

Бытовые приборы, стоящие около друг от друга накапливают электроэнергию, поэтому обеспечьте оптимальное расстояние между ними. Холодильник не должен стоять около плиты, колонки, бойлера для нагрева воды, нагревателя или батареи.