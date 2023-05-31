Как экономить электроэнергию в условиях ее удорожания: эффективные советы

Как, придерживаясь простых правил сэкономить на свете
С 1 июня в Украине повысятся тарифы на электроэнергию. Новый тариф составит 2,64 гривны/кВт час.
Рассказываем, как можно сэкономить и не платить большие деньги за свет.
В первую очередь это можно сделать в домашних условиях, сократив потребление электроэнергии.
Правила, системное выполнение которых позволит сэкономить до 15% электроэнергии
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Покидая помещение, всегда гасите свет.
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Регулярно протирайте лампочки и плафоны. Мало кто знает, что пыль способна «съедать» до 20% света.
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Использовать светодиодные энергосберегающие лампочки.
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Борьба с пылью и грязью на окнах также помогает сэкономить электроэнергию — чаще мойте, чтобы естественный свет попадал в помещение и не приходилось лишний раз включать освещение.
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Чтобы сэкономить на работе кондиционера ночью открывайте окна, а днем их завешивайте. Открытые ночью окна помогут снизить температуру, а завешенные днем шторы сохранят прохладу.
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Регулярно размораживайте холодильник. Если на стенках устройства появляется лед и снег, это увеличивает его энергопотребление на 15-20%. Также не ставьте в холодильник горячие блюда. В таком случае, чтобы поддержать заданную температуру, холодильник будет расходовать гораздо больше электроэнергии.
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Полностью отключайте бытовую технику от сети. Такие приборы, как телевизор, микроволновка, электрочайник работают в фоновом режиме, то есть тратят электроэнергию, даже если ими не пользуются.
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Не оставляйте компьютер в режиме ожидания на целый день или ночь. В таком состоянии его можно оставлять, если Вы отлучаетесь от рабочего места на несколько минут.
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По возможности используйте приборы с отметками «А» или «А+», которые помогут сэкономить до 30-50% электроэнергии.
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Переведите бойлер в экономичный режим. Важно своевременно выполнять техобслуживание устройства.
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Бытовые приборы, стоящие около друг от друга накапливают электроэнергию, поэтому обеспечьте оптимальное расстояние между ними. Холодильник не должен стоять около плиты, колонки, бойлера для нагрева воды, нагревателя или батареи.
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Наконец-то летом попробуйте стирать в холодной воде, для этого сейчас существует множество специальных средств. Таким образом вы сможете предотвращать выцветание одежды и сэкономите на электроэнергии.
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