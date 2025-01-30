Кричали отдать на ВСУ, а сами "зажали": Притула об украинцах, получивших тысячу

По его наблюдениям, по состоянию на декабрь, только 4% человек, получивших тысячу гривен от государства, перечислили ее на армию.

Большинство людей, которые жаловались, почему выделенные на "е-поддержку" ("тысячу Зеленского") деньги не отдали на армию, сами же не задонатили их.

Об этом заявил волонтер и общественный деятель Сергей Притула в интервью "Суспільному".

Притула отметил, что это не официальные цифры, но, по его наблюдениям, по состоянию на декабрь, только 4% человек, получивших тысячу гривен от государства, направили ее на благотворительные фонды, помогающие войску.

В то же время, даже эта цифра позволила нарастить способности благотворительным организациям в декабре, говорит Притула. За январь аналитики у него нет. Однако эти средства он призывает не воспринимать как панацею.

"Я уже давно являюсь сторонником теории заниженных ожиданий, поэтому я не разочарован. Я не имел надежд, что в бедной стране дают человеку тысячу, которую он не заработал, он скорее всего использует на коммуналку, аптеку и т.д.. Многие хотят больше заботиться о себе и требуют больше от государства.

Ранее Сергей Притула ответил, куда бы направил деньги вместо раздачи "тысячи Зеленского".

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