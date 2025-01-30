Когда в Украине начнется перемирие: прогноз президента Финляндии

Путина необходимо принуждать к переговорам, а не склонять к ним.

В ближайшие 3-6 месяцев в Украине может начаться перемирие, то есть прекращение активных боевых действий, после чего начнутся мирные переговоры.

Такой прогноз сделал президент Финляндии Александр Стубб в четверг, 30 января, на встрече с журналистами, сообщает финское издание Yle.

При этом он считает, что в ближайшее время Украину следует поддерживать так, чтобы у нее была сильная позиция для начала возможных переговоров о перемирии и мире.

Также читайте Беседа Трампа и Путина: президент США оговорился о контакте

Финский лидер сказал, что с осторожным оптимизмом относится к инициативам президента США Дональда Трампа по достижению мира в Украине.

По мнению Стубба, Путина необходимо принуждать к переговорам, а не склонять к ним.

“Я думаю, что Путин понимает только жесткую риторику. И именно на этом языке к нему сейчас обращается Дональд Трамп”, — сказал он, добавив, что это хорошо.

По словам Стубба, нет оснований полагать, что мир в Украине будет обговариваться без участия самой Украины. Он также уверен, что Европа тоже должна участвовать в переговорах в той или иной форме, поскольку на них решается будущее европейских структур безопасности.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Украина готова договариваться об окончании войны. Теперь, считает американский лидер, следует спросить о готовности России.

Читайте также: