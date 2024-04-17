Курс валют на 17 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар приостановил рост.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 17 апреля. Стоимость доллара осталась на отметке предыдущего дня. Евро добавил потерял 4 коп., а польский злотый – 12 коп.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 39,57 грн (0 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 42,12 грн (-4 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,70 грн (-12 коп.).
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 39,20 – 39,80 грн
- "ПУМБ" – 39,40 – 39,90 грн
- "УкрСиббанк" — 39,30 — 39,90 грн
- "Укрэксимбанк" – 39,25 – 39,85 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 41,85 – 42,95 грн
- "ПУМБ" – 42,30 – 42,90 грн
- "УкрСиббанк" — 41,70 — 42,70 грн
- "Укрэксимбанк" – 42,10 – 42,90 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,71 – 9,90 грн
- "ПУМБ" – 9,50 – 9,99 грн
- "Укрэксимбанк" – 9,55 – 9,85 грн
Напомним, экономист Олег Пендзин спрогнозировал, поднимет ли НБУ курс доллара выше отметки 40 грн. Он отметил, что Нацбанк формирует то предложение, которое гасит спрос.
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