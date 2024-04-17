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Враг атаковал Никополь: есть "прилеты" и раненая (фото)

Враг атаковал Никополь: есть "прилеты" и раненая (фото)

Разрушение в Никополе в результате обстрела / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

В результате артиллерийских обстрелов по городу пострадала 63-летняя женщина.

Российские войска обстреляли Никополь и Мировскую громаду, в результате чего повреждены частные дома, гимназия и линия электропередач.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Оккупанты вечером 16 апреля атаковали Никополь дронами. В результате ударов повреждены три частных дома и три хозяйственных постройки.

Ближе к полуночи российские захватчики обстреляли из тяжелой артиллерии Мировскую громаду Никопольского района.

Утро 17 апреля в Никополе началось с артиллерийских обстрелов. Пострадала 63-летняя женщина. Повреждены гимназия, два частных дома, линия электропередач.

Разрушение в Никополе в результате обстрела / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
Разрушение в Никополе в результате обстрела / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
Разрушение в Никополе в результате обстрела / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
Разрушение в Никополе в результате обстрела / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
Разрушение в Никополе в результате обстрела / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
Разрушение в Никополе в результате обстрела / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
Разрушение в Никополе в результате обстрела / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
Разрушение в Никополе в результате обстрела / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
Разрушение в Никополе в результате обстрела / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
Разрушение в Никополе в результате обстрела / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Напомним, днем и вечером 16 апреля в Херсоне раздавались взрывы. Российские войска вели обстрел по городу с временно оккупированного левого берега.

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