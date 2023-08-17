Курс валют на 17 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 17 августа. Стоимость доллара не изменилась с 21 июля 2022 года. Евро в сутки упал в цене еще на 5 коп. Злотый вырос на 6 коп.

Об этом сообщает НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 39,91 грн (-5 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,96 грн (+6 коп.).

В обменниках доллар продают в среднем по 36,80 грн. Покупают за 37,80 грн. За евро в обменниках предлагается 41,00 грн. Продают по 41,70 грн.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 37,05 – 37,65 грн

"Сбербанк" — 37,15 — 37,95 грн

"Укрэксимбанк" – 37,15 – 37,95 грн

"Райффайзен Банк" – 37,00 – 37,90 грн

"ПУМБ" — 37,25 — 38,00 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 40,50 – 41,50 грн

"Сбербанк" — 40,90 — 41,90 грн

"Укрэксимбанк" – 40,95 – 41,95 грн

"Райффайзен Банк" – 40,80 – 42,10 грн

"ПУМБ" – 40,75 – 41,75 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,95 – 9,20 грн

"Сбербанк" — 8,70 — 9,25 грн

"Укрэксимбанк" – 8,90 – 9,35 грн

"Райффайзен Банк" – 8,40 – 9,40 грн

"ПУМБ" – 8,80 – 9,30 грн

Напомним, минимальные пенсии в Украине "заморозили". На сегодняшний день самый низкий размер пенсии в Украине составляет 2093 гривны.

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