Курс валют на 17 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Евро продолжает дешеветь.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 17 августа. Стоимость доллара не изменилась с 21 июля 2022 года. Евро в сутки упал в цене еще на 5 коп. Злотый вырос на 6 коп.
Об этом сообщает НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 39,91 грн (-5 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 8,96 грн (+6 коп.).
В обменниках доллар продают в среднем по 36,80 грн. Покупают за 37,80 грн. За евро в обменниках предлагается 41,00 грн. Продают по 41,70 грн.
Курс доллара в банках:
- "ПриватБанк" – 37,05 – 37,65 грн
- "Сбербанк" — 37,15 — 37,95 грн
- "Укрэксимбанк" – 37,15 – 37,95 грн
- "Райффайзен Банк" – 37,00 – 37,90 грн
- "ПУМБ" — 37,25 — 38,00 грн
Курс евро в банках:
- "ПриватБанк" – 40,50 – 41,50 грн
- "Сбербанк" — 40,90 — 41,90 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,95 – 41,95 грн
- "Райффайзен Банк" – 40,80 – 42,10 грн
- "ПУМБ" – 40,75 – 41,75 грн
Курс злотого в банках:
- "ПриватБанк" – 8,95 – 9,20 грн
- "Сбербанк" — 8,70 — 9,25 грн
- "Укрэксимбанк" – 8,90 – 9,35 грн
- "Райффайзен Банк" – 8,40 – 9,40 грн
- "ПУМБ" – 8,80 – 9,30 грн
Напомним, минимальные пенсии в Украине "заморозили". На сегодняшний день самый низкий размер пенсии в Украине составляет 2093 гривны.