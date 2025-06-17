Курс валют на 18 июня: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют / © ТСН.ua

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Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 18 июня. По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США снизилась на 1 копейку и составляет 41,52 гривны.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США - 41,53 (-4 коп.)

Курс евро

1 евро - 48,01 (-5 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,22 (-5 коп.)

Напомним, главной новостью финансового рынка Украины на второй неделе лета стало рекордное подорожание евровалюты — официальный курс евро от Национального банка впервые в истории пересек отметку в 48 грн за единицу.

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Будет ли евро стоить так дорого, чего ожидать на текущей неделе от доллара, что выгоднее — доллар, евро или другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте ТСН.ua.