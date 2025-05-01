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Курс валют на 2 мая: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Американский доллар вырос в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 2 мая. По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США повысилась на 12 копеек и составляет 41,59 гривны.
Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США - 41,59 (+12 коп.)
Курс евро
1 евро - 47,08 (-8 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,00 (-3 коп.)
Раньше мы писали, что на валютном рынке Украины неспокойно: курсы доллара и евро то растут, то снижаются, а прогнозы финансовых аналитиков разные. Эксперты говорят, что основная причина сложностей прогнозирования — бурные политические события, связанные, в частности, с активизацией переговоров по скорейшему установлению мира в Украине.