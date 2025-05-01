Самый старый человек в мире: кто он и сколько ему лет

Этель Катерхэм родилась 21 августа 1909 года / © telegraph.co.uk

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Этель Катерхэм, 115-летняя британка, стала самым старым человеком в мире.

Об этом сообщает The Telegraph

Катерхем, родившаяся 21 августа 1909 года, является старейшей известной когда-либо жившей британкой и последней подданной Эдуарда VII, оставшейся в живых.

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По данным LongeviQuest и Геронтологической исследовательской группы, исследовательских организаций, проверяющих возраст для Книги рекордов Гиннеса, она является самым старым человеком в мире.

Катерхэм, живущая в доме престарелых, на вопрос о секрете своего долголетия сказала в прошлом году, когда ей исполнилось 115 лет: «Я делаю то, что мне нравится. Никогда ни с кем не спорю, слушаю и делаю то, что мне нравится».

Катерхем родилась в Шиптоне Беллингере, Хэмпшире, и была вторым из восьми детей в ее семье.

Муж служил старшим офицером в Королевской армии, и супруги дислоцировались в Гибралтаре и Гонконге, где Катерхем открыла детскую комнату. Супруги имели двух дочерей и вернулись в Британию, где подполковник Катерхэм умер в 1976 году.

Катерхем живет в графстве Сурреи уже 50 лет и имеет трех внучек и пятерых правнуков.

В интервью СМИ она говорила: «Я воспринимаю все как должное, взлеты и падения. Я исколесила весь мир и очутилась в этом прекрасном доме, где все стараются для меня и дают мне все, что я хочу. В конце концов, имущество не имеет никакого значения — все, что вам нужно, чтобы кто-то о вас заботился».

Напомним, Этель Катерхэм стала самым старым человеком в мире после того, как вчера, 30 апреля, в возрасте 116 лет умерла предыдущая рекордсменка, бразильская монахиня Инна Канабарро Лукас.

Другой британец, Джон Тиннисвуд из Саутпорта, Ланкашир, был самым старым человеком в мире, пока не умер в возрасте 112 лет в ноябре прошлого года.