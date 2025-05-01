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Умер самый старый человек в мире: сколько ему было лет
30 апреля умер самый старый человек мира — 116-летняя бразильская монахиня Инна Канабарро Лукас.
116-летняя бразильская монахиня Инна Канабарро Лукас, считавшаяся самым старым человеком в мире, скончалась 30 апреля Ее смерть стала символическим завершением целой эпохи, ведь Инна была последним живым человеком, родившимся в 1908 году.
Об этом пишет AFP.
Канабарро стала самым старым человеком в мире после смерти в январе японки Томико Итоока, которой также было 116 лет.
Инна Канабарро Лукас родилась 8 июня 1908 года. Как указывает международная база данных LongeviQuest, изучающая долгожителей, детство женщины было непростым: она была хилой, и «многие сомневались, что она выживет».
Несмотря на это, Канабарро Лукас прожила более столетие.
В своих более поздних интервью Инна рассказывала, что секрет ее долголетия в вере.
После смерти Инны Канабарро Лукас титул переходит к 115-летней англичанке Этель Катерхэм, родившейся в 1909 году.
Напомним, самая старая семья в мире всю жизнь ела одно блюдо. Семья Мелисс из Италии, пожалуй, нашла секрет долгой и здоровой жизни.