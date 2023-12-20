Курс валют на 20 декабря: сколько стоят доллар, евро и злотый

Валюта подорожала.
Национальный банк Украины на 20 декабря установил официальный курс доллара на уровне 37,32 грн. Он повысился на 13 копеек.
Об этом сообщил НБУ.
Евро вырос сразу на 33 копейки и стоит 40,92 грн. Официальный курс польского злотого составляет 9,43 грн.
- В обменниках доллар продают в среднем по 38,2 грн. Покупают за 37,5 грн.
- За евро в обменниках предлагается 40,2 грн. Продают по 41 грн.
Курс доллара в банках
"ПриватБанк" – 37,15 – 37,65 грн
"Сбербанк" — 37,35 — 37,80 грн
"ПУМБ" – 37,35 – 37,95 грн
"Укрсиббанк" – 37,05 – 37,70 грн
"Укрэксимбанк" – 37,15 – 37,85 грн
Курс евро в банках
"ПриватБанк" – 40,34 – 41,35 грн
"Сбербанк" — 40,75 — 41,35 грн
"ПУМБ" – 40,80 – 41,50 грн
"Укрсиббанк" – 40,25 – 41,25 грн
"Укрэксимбанк" – 40,60 – 41,40 грн
Курс злотого в банках
"ПриватБанк" – 9,15 – 9,55 грн
"Ощадбанк" – 8,80 – 9,60 грн
"ПУМБ" – 9,10 – 9,65 грн
Как сообщалось, доллар пошел вверх. На наличном рынке валюты после колебаний четко определился восходящий тренд, гривна заметно подешевела.
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