Курс валют на 20 декабря: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины на 20 декабря установил официальный курс доллара на уровне 37,32 грн. Он повысился на 13 копеек.

Об этом сообщил НБУ.

Евро вырос сразу на 33 копейки и стоит 40,92 грн. Официальный курс польского злотого составляет 9,43 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 38,2 грн. Покупают за 37,5 грн.

За евро в обменниках предлагается 40,2 грн. Продают по 41 грн.

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 37,15 – 37,65 грн

"Сбербанк" — 37,35 — 37,80 грн

"ПУМБ" – 37,35 – 37,95 грн

"Укрсиббанк" – 37,05 – 37,70 грн

"Укрэксимбанк" – 37,15 – 37,85 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 40,34 – 41,35 грн

"Сбербанк" — 40,75 — 41,35 грн

"ПУМБ" – 40,80 – 41,50 грн

"Укрсиббанк" – 40,25 – 41,25 грн

"Укрэксимбанк" – 40,60 – 41,40 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,15 – 9,55 грн

"Ощадбанк" – 8,80 – 9,60 грн

"ПУМБ" – 9,10 – 9,65 грн

Как сообщалось, доллар пошел вверх. На наличном рынке валюты после колебаний четко определился восходящий тренд, гривна заметно подешевела.

Читайте ведущие новости дня:

Пользователи "Киевстара" жалуются на новый сбой

Оккупанты продвинулись на пяти направлениях: аналитики ISW сообщили подробности

Россия готовится к войне с НАТО: американские аналитики указали на признаки