Курс валют на 21 января: сколько стоят доллар и евро

За сутки доллар не изменился, евро прибавил 3 коп.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на субботу, 21 января. В сутки курс доллара не изменился. Евро вырос на 3 коп.
Об этом сообщает НБУ.
Официальный курс валют НБУ:
- 1 доллар США – 36,56 (0 коп.)
- 1 евро – 39,55 (+3 коп.)
На межбанке доллар покупают по 36,56 грн, а продают – по 36,93 грн. Евро покупают по 39,58 грн., а продают за 39,98 грн.
Курс доллара в банках:
- "Приватбанк" — 39,75 грн — 40,25 грн
- "Ощадбанк" – 40,20 грн – 40,80 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,00 грн – 40,50 грн,
- "Райффайзен" – 39,90 грн – 40,50 грн,
- ПУМБ – 40,00 грн – 41,00 грн.
Курс евро в банках:
- "Приватбанк" – 42,10 грн – 43,10 грн,
- "Ощадбанк" – 42,30 грн – 43,20 грн,
- "Укрэксимбанк" – 42,65 грн – 43,45 грн,
- Райффайзен — 42,20 грн — 43,00 грн,
- ПУМБ – 42,75 грн – 43,45 грн.
Напомним, в Национальном банке заявили, что курс валют в Украине уже не реагирует на обстрелы РФ. Отмечается, что его колебания в течение года будут несущественными. Член Совета НБУ Василий Фурман говорит, что наличный курс может показывать незначительные колебания в течение года.
Читайте также: