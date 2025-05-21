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Курс валют на 22 мая: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Гривна значительно ослабла по отношению к евро.
НБУ установил официальный курс валют на 22 мая. Доллар потерял еще 5 коп. Евро вырос на 26 коп. Между тем, стоимость злотого выросла на 7 коп.
Об этом сообщили в Нацбанке.
Курс доллара
1 доллар США - 41,45 (-5 коп.)
Курс евро
1 евро - 46,91 (+26 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,05 (+7 коп.)
Напомним, аналитики инвесткомпании ICU спрогнозировали, что будет с курсом доллара в ближайшие месяцы. НБУ поддерживает курс американской валюты на уровне 41,5 грн.