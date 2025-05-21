Курс валют на 22 мая: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

НБУ установил курс валют на 22 мая / © Национальный банк Украины

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НБУ установил официальный курс валют на 22 мая. Доллар потерял еще 5 коп. Евро вырос на 26 коп. Между тем, стоимость злотого выросла на 7 коп.

Об этом сообщили в Нацбанке.

Курс доллара

1 доллар США - 41,45 (-5 коп.)

Курс евро

1 евро - 46,91 (+26 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,05 (+7 коп.)

Напомним, аналитики инвесткомпании ICU спрогнозировали, что будет с курсом доллара в ближайшие месяцы. НБУ поддерживает курс американской валюты на уровне 41,5 грн.

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Дата публикации 12:21, 15.04.25 Количество просмотров 206 Евро достиг максимума! Что будет с курсом валют в Украине?