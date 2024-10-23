Курс валют на 24 октября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Стоимость валюты снизилась.
Национальный банк установил официальный курс валют на четверг, 24 октября. Стоимость доллара снизилась на 1 коп. Евро потерял в цене 27 коп, а злотый — 12.
Об этом сообщают на сайте Нацбанка.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,28 (-27 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 44,70 грн (-11 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,23 грн (-12 коп.)
Напомним, НБУ приступит к замене банкнот номиналами 50 и 200 гривен старого образца. Гражданам не нужно их специально обменивать.
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