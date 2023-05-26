Курс валют на 26 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Евро и злотый снизились в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 26 мая. В сутки курс доллара не изменился. Евро подешевело на 17 коп. Злотый снизился на 7 коп.
Об этом сообщает Нацбанк.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 39,24 грн (-17 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 8,70 грн (-6 коп.).
В обменниках доллар продают в среднем по 37,00 грн. Покупают за 37,30 грн. За евро в обменниках предлагается 40,30 грн. Продают по 41,00 грн.
Курс доллара в банках:
- "ПриватБанк" – 36,92 – 37,42 грн
- "Ощадбанк" – 36,90 – 37,80 грн
- "Укрэксимбанк" – 37,15 – 37,65 грн
- "Райффайзен" — 37,10-37,60 грн
- ПУМБ – 37,00 – 37,75 грн
Курс евро в банках:
- "ПриватБанк" – 39,75 – 40,75 грн
- "Сбербанк" — 39,85 — 40,85 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,40 – 40,99 грн
- "Райффайзен" – 40,30 – 41,00 грн
- ПУМБ – 40,25- 41,25 грн
Курс злотого в банках:
- "ПриватБанк" – 8,75 – 8,96 грн
- "Сбербанк" — 8,40 — 9,00 грн
- "Укрэксимбанк" – 8,65 – 9,10 грн
- ПУМБ – 8,60 – 9,10 грн
Напомним, во время войны из-за роста цен и девальвации национальной валюты, потери работы и личного имущества из-за военных действий, вероятность потери сбережений очень высока. Министерство финансов рекомендует хранить сбережения на текущих счетах в гривне и валюте, на депозитах. ОВГЗ, в военных облигациях, в золоте, другое.