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Курс валют на 26 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Курс валют на 26 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют на 26 мая. / Фото: УНИАН

Евро и злотый снизились в цене.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 26 мая. В сутки курс доллара не изменился. Евро подешевело на 17 коп. Злотый снизился на 7 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 39,24 грн (-17 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 8,70 грн (-6 коп.).

В обменниках доллар продают в среднем по 37,00 грн. Покупают за 37,30 грн. За евро в обменниках предлагается 40,30 грн. Продают по 41,00 грн.

Курс доллара в банках:

  • "ПриватБанк" – 36,92 – 37,42 грн
  • "Ощадбанк" – 36,90 – 37,80 грн
  • "Укрэксимбанк" – 37,15 – 37,65 грн
  • "Райффайзен" — 37,10-37,60 грн
  • ПУМБ – 37,00 – 37,75 грн

Курс евро в банках:

  • "ПриватБанк" – 39,75 – 40,75 грн
  • "Сбербанк" — 39,85 — 40,85 грн
  • "Укрэксимбанк" – 40,40 – 40,99 грн
  • "Райффайзен" – 40,30 – 41,00 грн
  • ПУМБ – 40,25- 41,25 грн

Курс злотого в банках:

  • "ПриватБанк" – 8,75 – 8,96 грн
  • "Сбербанк" — 8,40 — 9,00 грн
  • "Укрэксимбанк" – 8,65 – 9,10 грн
  • ПУМБ – 8,60 – 9,10 грн

Напомним, во время войны из-за роста цен и девальвации национальной валюты, потери работы и личного имущества из-за военных действий, вероятность потери сбережений очень высока. Министерство финансов рекомендует хранить сбережения на текущих счетах в гривне и валюте, на депозитах. ОВГЗ, в военных облигациях, в золоте, другое.

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Дата публикации
Просмотры
2642
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