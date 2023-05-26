Аналитики раскрыли провалы обороны РФ в Белгородской области

Майская операция "Российского добровольческого корпуса" (РДК) и легиона "Свобода России" в Белгородской области РФ разоблачила серьезные недостатки линии обороны российского региона. Губернатор области Вячеслав Гладков ранее сообщал, что российские власти потратили 10 млрд рублей на строительство линии укреплений вдоль границы региона с Украиной.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Глава частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин объявлял о строительстве комплекса укреплений под названием "линия Вагнера" в этой области еще в октябре 2022 года. Тогда он подверг прямой критике российскую бюрократию, что она не поддержала строительство оборонительной линии", – говорится в сообщении.

Новые призывы усилить оборону вдоль границы не будут иметь существенного эффекта. Армия РФ неправильно распределяет силы, лучше подходящие для поддержки активных наступательных операций, считают аналитики.

"Существующие укрепления и оборонные приготовления мало чем могли помешать рейду на Белгород. Пригожин тем временем использует беспокойство информационного пространства, связанное с последствиями операции, в своих интересах. Таким образом, он стремится укрепить свое влияние в России", — отметили в ISW.

Напомним, 22 мая в Белгородскую область зашли добровольцы легиона "Свобода России" и "Российского добровольческого корпуса", являющиеся гражданами РФ. Добровольцы сообщили, что их цель – освобождение России от путинского режима и создание демилитаризованной зоны вдоль российско-украинской границы.

Российские власти объявили на территории Белгородской области режим контртеррористической операции.

В украинской разведке объяснили, что события на территории РФ – это внутренний конфликт и прямые последствия полномасштабной войны против Украины.