Курс валют на 4 октября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Доллар, евро и злотый подешевели.
Нацбанк установил официальный курс валют на пятницу, 4 октября. До выходных валюта валюта потеряла в цене.
Об этом идет речь на сайте Нацбанка.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,22 (5 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 45,52 (-19 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,57 (-7 коп.)
Как сообщалось, "Укрпочта" и "Новая почта" увеличили стоимость своих услуг. В частности, "Новая почта" обновит тарифы на доставку документов, посылок и грузов.
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