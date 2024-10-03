Курс валют на 4 октября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Нацбанк установил официальный курс валют на пятницу, 4 октября. До выходных валюта валюта потеряла в цене.

Об этом идет речь на сайте Нацбанка.

Курс доллара

1 доллар США – 41,22 (5 коп.)

Курс евро

1 евро – 45,52 (-19 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,57 (-7 коп.)

Как сообщалось, "Укрпочта" и "Новая почта" увеличили стоимость своих услуг. В частности, "Новая почта" обновит тарифы на доставку документов, посылок и грузов.

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