Украинцы могут получить надбавки к пенсии: какие доплаты доступны

Доплата к пенсии по возрасту назначается автоматически, когда пенсионеру исполняется 70, 75 и 80 лет.

Пенсионеры могут получать разные доплаты к пенсии — некоторые из них предназначаются автоматически, а другим нужно будет подать заявление.

Об этом говорится в материале "На пенсии".

Доплаты по возрасту

Доплата к пенсии по возрасту назначается автоматически, когда пенсионеру исполняется 70, 75 и 80 лет. Единственное условие – размер пенсии не должен превышать 10 340,35 грн. Таким образом, пенсионеры, отмечающие свой день рождения в октябре, получат следующие надбавки:

после достижения 70 лет — 300 гривен

после достижения 75 лет — 456 гривен

после достижения 80 лет — 570 гривен

Прибавка к пенсии от ООН

До конца 2024 года пенсионеры, участвующие в программе Министерства социальной политики и Всемирной продовольственной программы ООН, могут получить дополнительную выплату к пенсии. Эта надбавка предназначена для пенсионеров с пенсией до 3 250 гривен, проживающих в районах, где продолжаются или могут начаться боевые действия, по данным Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий.

Обязательным условием получения выплат является отсутствие денежной помощи от международных организаций или государства с 1 марта 2023 года.

Прибавка к пенсии за детей

Пенсионеры, не работающие и воспитывающие детей до 18 лет, имеют право на специальную надбавку. Это касается пенсионеров, получающих пенсию по возрасту, по инвалидности или за выслугу лет. На каждого ребенка выплачивается 150 гривен.

Прибавка для одиноких пенсионеров, нуждающихся в уходе

Одинокие пенсионеры, нуждающиеся в помощи по уходу и получающие пенсию по возрасту, имеют право на специальные надбавки. Размер этой надбавки составляет 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан (в 2024 году – 944 гривны). Чтобы оформить такую надбавку, необходимо подать заявление в Пенсионный фонд, предоставив соответствующие документы:

паспорт

регистрационный номер налогоплательщика

вывод врачебной комиссии, где должно быть указано, что заявителю требуется регулярный посторонний уход

выписка из ПФУ о том, что гражданину не предоставляют доплату по уходу за пенсией

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