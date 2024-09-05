Курс валют на 5 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины на 5 сентября установил официальный курс доллара на уровне 41,27 грн. Он подорожал на 1 копейку.

Об этом сообщает НБУ.

Евро подскочил на 6 копеек и стоит 45,6 грн. Официальный курс польского злотого составляет 10,65 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 41,5 грн. Покупают за 41 грн.

За евро в обменниках предлагается 45,65 грн. Продают по 45,9 грн.

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 40,90-41,50 грн

"ПУМБ" – 41,10-41,60 грн

"УкрСиббанк" – 40,85-41,40 грн

"Ощадбанк" – 40,05-41,55 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 44,90-45,90 грн

"ПУМБ" – 45,40-45,90 грн

"УкрСиббанк" – 45,20-46,00 грн

"Ощадбанк" – 45,25-46,15 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,55-10,71 грн

"Ощадбанк" – 10,15-10,80 грн

"ПУМБ" – 10,30-10,80 грн

Напомним, Нацбанк ввел запрет на выдачу наличных бизнеса. С 29 августа юрлица, ФЛП и физические лица, выполняющие профессиональную деятельность, больше не могут обналичить по переводу без его предварительного зачисления на счет.

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