Курс валют в Украине на 16 октября: сколько стоят доллар и евро

Курс валют существенно не изменился по сравнению с предыдущим днем.

В воскресенье, 16 октября, доллар в обменных пунктах в среднем стоит 40,9 грн, а за евро просят 39,1 грн.

Об этом сообщает финансовый портал Минфин.

Курс НБУ:

доллар: покупка – 40,2; продажа – 40,9;

евро: покупка – 38,4; продажа – 39,5.

Курс ПриватБанка:

доллар: покупка – 39,9; продажа – 40,4;

евро: покупка – 38,1; продажа – 39,1.

Напомним, 4 октября стало известно, что в госбюджет на 2023 год правительство Украины заложило технический расчетный курс валют на уровне 42,2 грн за дол.

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