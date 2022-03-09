Минздрав пригрозил санкциями аптекам, которые завышают цены на лекарства

Минздрав пригрозил санкциями аптекам, которые завышают цены на лекарства

В министерстве предупредили и производителей, и дистрибьюторов медицинских препаратов.

Министерство здравоохранения будет жестко прекращать какие-либо спекуляции на медицинских препаратах во время войны.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет "24 канал".

По его словам, будет проходить жесткий контроль за ценами на лекарства. Нарушителей ждут санкции.

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"Мы жестко предупредили всех — как производителей, так и дистрибьюторов о том, что будут применяться санкции в случае необоснованного повышения цен на лекарственные препараты", — подчеркнул глава Минздрава.

Занимается контролем Государственная служба по лекарственным средствам.

К слову, Ляшко призвал граждан сообщать о случаях завышения цен. Обманутым покупателям обещают возвращать деньги.

Следует отметить, что уже зафиксировано три случая спекуляций на лекарствах. Но, какие именно, министр не сообщил.

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